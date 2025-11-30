Мостовой: «Талалаев из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. До смешного доходит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

— Можно ли назвать Талалаева одним из сильнейших российских тренеров?

— Нет, конечно. Однозначно, нет.

— Почему?

— Недавно меня спросили, как Галактионова продлили на три года, если он ничего никогда не выигрывал. Это наш футбол, чего вы хотите. Наш футбол не знаете? Поэтому и здесь: как называть Талалаева, он выиграл что-то? Из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. За один месяц он три команды поменял тогда. До смешного доходит.

Ранее Талалаев возглавлял «Пюник» (Армения), «Тамбов», «Волгу» и «Химки». 28 июня 2020 года Талалаев был назначен главным тренером «Крыльев Советов», менее чем через месяц он покинул клуб. 26 июля специалист возглавил «Ахмат», в котором проработал до 2022 года. До назначения в «Балтику» в 2024-м, Талалаев тренировал «Торпедо» и «Химки».

После 17 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Команда Талалаева 29 ноября обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в 17-м туре. В следующем матче чемпионата калининградцы примут «Крылья Советов» 7 декабря.