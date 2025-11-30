Защитник «Балтики» Андраде считает, что калининградцы могут стать чемпионами России в этом сезоне

Защитник «Балтики» Кевин Андраде заявил, что калининградцы могут выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Конечно, да. Мы, болельщики верим в это, мы много работаем, чтобы этого достичь, — сказал Андраде. — Думаю, что мы показали, что способны конкурировать с грандами российского футбола. Мы счастливы и довольны тем, что так высоко идем», — цитирует Андраде ТАСС.

После 17 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Команда Андрея Талалаева 29 ноября обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в 17-м туре. В следующем матче чемпионата калининградцы примут «Крылья Советов» 7 декабря.