Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Медведев: «Изидор по дороге в Сандерленд»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в клуб из Англии.

«Вилсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — сказал Медведев «СЭ».

По информации «СЭ», один из клубов английского чемпионшипа проявляет интерес к 23-летнему Изидору. Француз, вероятно, может перейти туда на правах аренды с опцией выкупа.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Константин Передерий

ФК Зенит
ФК Сандерленд
Александр Медведев (руководитель)
Вильсон Изидор
10
13
Читайте также
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
WSJ объяснила реакцию ФРГ на призыв Туска к молчанию по вопросу «Северных потоков»
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Пятеро осужденных отбыли наказание по делу Абызова
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Изидор может уйти в аренду в клуб из чемпионшипа
Sport5.co.il: ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере Тургемана
Гаджиев — о переговорах с Агаларовым: «Знаю, что они идут к завершению»
Экс-тренер Миранчуков: «Маловероятно появление братьев в одном клубе, но когда играют вместе — любо-дорого смотреть»
Джикия заявил, что футболка медийного ФК 10 была получена им в подарок
Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Рахмановича в Саудовскую Аравию может не состояться
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Изидор может уйти в аренду в клуб из чемпионшипа
Орлов: «Спартак», похоже, угадал с тренером. При Станковиче появилась командная скорость»
В «Зените» рассказали, что Вендел, Глушенков и Педро не сыграют со «Спартаком»
Вендел травмирован, у Глушенкова перелом, а впереди — «Спартак». Как Семак заменит лидеров?
Глушенков перенес операцию после перелома руки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» лидирует в РПЛ по ударам, ожидаемым голам и точным передачам

Baza: мошенники заставили раздеться догола сотрудницу футбольного «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости