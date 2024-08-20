Изидор может уйти в аренду в клуб из чемпионшипа

Как стало известно «СЭ», один из клубов английского чемпионшипа проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Зенита» Вильсону Изидору.

Француз, вероятно, может перейти туда на правах аренды с опцией выкупа.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил четыре гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.