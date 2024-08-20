«Спартак» лидирует в РПЛ по ударам, ожидаемым голам и точным передачам

Футболисты «Спартака» являются лидерами старта нынешнего сезона РПЛ по нескольким ключевым показателям, сообщает Opta Sports.

Так, красно-белые идут на первом месте по общему количеству ударов (104), ударов в створ (34), ожидаемым голам (11.4 xG), касаниям в чужой штрафной площади (182) и точным передачам (497 за матч).

После 5 туров команда Деяна Станковича занимает четвертое место в таблице с 10 очками. В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях против «Зенита» 24 августа.