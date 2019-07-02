Александр Медведев: "Новосельцев и Цаллагов после перехода в "Сочи" не упадут в зарплате"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал "СЭ" переход защитников петербургской команды – 27-летнего Ивана Новосельцева и 28-летнего Ибрагима Цаллагова в "Сочи".

– Да, эти футболисты будут играть в клубе "Сочи". Условия перехода согласованы, это не аренда, это продажа. Условия соответствуют рыночной стоимости игроков. При этом футболисты не пострадают с точки зрения уровня заработной платы в рамках контрактного периода. Это еще раз подтвердило серьезность намерений "Сочи", – сказал Медведев.

Новосельцев стал игроком "Зенита" в августе 2016 года, провел за сине-бело-голубых 9 матчей. С января 2018 он на правах аренды играл за тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов".

Цаллагов перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в декабре 2016 года, провел за сине-бело-голубых 8 игр. Последние два сезона он выступал за "Динамо" и "Рубин" – тоже на правах аренды. (Александр Рогулев)