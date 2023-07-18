Хаджи — о возможном переходе Эраковича в «Зенит»: «Купят и посадят на лавку, как Бакаева»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» возможный трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».

«Так поступает не только «Зенит». Многие команды в Европе так делают. Могут усилить себя, но главное, чтобы другие команды не усиливались. У богатых команд есть такое. Бедные так не поступают. Зачем же им усиливать «Спартак», который с ними конкурирует? Они себе купят этого игрока и посадят на лавку, как Бакаева. Выйдет он на пять минут», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее в СМИ сообщали, что Эракович, к подписанию которого был близок «Спартак», перейдет в «Зенит».