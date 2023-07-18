Хаджи — о возможном переходе Эраковича в «Зенит»: «Купят и посадят на лавку, как Бакаева»
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» возможный трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».
«Так поступает не только «Зенит». Многие команды в Европе так делают. Могут усилить себя, но главное, чтобы другие команды не усиливались. У богатых команд есть такое. Бедные так не поступают. Зачем же им усиливать «Спартак», который с ними конкурирует? Они себе купят этого игрока и посадят на лавку, как Бакаева. Выйдет он на пять минут», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Ранее в СМИ сообщали, что Эракович, к подписанию которого был близок «Спартак», перейдет в «Зенит».
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|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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