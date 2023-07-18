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Хаджи — о возможном переходе Эраковича в «Зенит»: «Купят и посадят на лавку, как Бакаева»

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» возможный трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».

«Так поступает не только «Зенит». Многие команды в Европе так делают. Могут усилить себя, но главное, чтобы другие команды не усиливались. У богатых команд есть такое. Бедные так не поступают. Зачем же им усиливать «Спартак», который с ними конкурирует? Они себе купят этого игрока и посадят на лавку, как Бакаева. Выйдет он на пять минут», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее в СМИ сообщали, что Эракович, к подписанию которого был близок «Спартак», перейдет в «Зенит».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
4
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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