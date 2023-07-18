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Камоцци — о словах Шалимова, который назвал его аферистом: «А кто такой Шалимов?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци ответил на критику со стороны экс-тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.

Ранее Шалимов назвал Камоцци аферистом на ютуб-канале «Это футбол, брат».

«Мне нечего сказать этому человеку. Честно, даже не знаю, кто такой господин Шалимов. Все, что он сказал про меня и Зарему, — неправда. Я — аферист? Нет, в «Спартаке» я выполнял свою работу. Еще раз повторюсь: «А кто такой Шалимов?» — приводит слова Камоцци Sport24.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-18-kamotstsi-otvetil-shalimovu-nazvavshemu-eks-sovetnika-feduna-aferistom
Игорь Шалимов
Футбол
Франко Камоцци
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