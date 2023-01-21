Гришин: «Керк — качественный футболист, поэтому для «Локомотива» его уход — потеря»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Гришин прокомментировал уход нидерландского хавбека Джирано Керка из московской команды.

Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе нидерландца. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если в «Локомотиве» есть футболисты, способные заменить Керка, тогда хорошо, что он уходит. Керк — игрок хорошего уровня, поэтому для железнодорожников это потеря. Он провел небольшое время в команде. Керк — качественный футболист, это было видно невооруженным глазом», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.