«Локомотив» объявил об уходе Керка

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Джирано Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

Стороны достигли соглашения, при котором игрок на условиях аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года.

Керк, выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.

Контракт 27-летнего нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.