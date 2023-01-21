Экс-игрок «Динамо» Фернандес считает Черчесова лучшим тренером в истории клуба
Экс-игрок «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о том, кого считает лучшим тренером в истории клуба.
«Конечно же Станислав Черчесов. Он построил самое сильное «Динамо». При Саламовиче команда претендовала на чемпионство, а после его ухода клуб развалился», — цитирует игрока Sport24.
Черчесов возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год.
Источник: Sport24
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