Экс-игрок «Динамо» Фернандес считает Черчесова лучшим тренером в истории клуба

Экс-игрок «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о том, кого считает лучшим тренером в истории клуба.

«Конечно же Станислав Черчесов. Он построил самое сильное «Динамо». При Саламовиче команда претендовала на чемпионство, а после его ухода клуб развалился», — цитирует игрока Sport24.

Черчесов возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год.