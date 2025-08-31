Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция — неуважение к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА ответил на вопрос о поведении главного тренера армейцев Фабио Челестини.

Игра команд прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте судья показал красную карточку форварду «быков» Джону Кордобе. После его удаления на поле началась стычка, в результате которой Челестини, а также главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получили по желтой карточке.

— Что скажете о поведении тренера ЦСКА?

— Спасибо, что сказали. Есть тенденция — неуважение к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят.