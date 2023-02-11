Алаев о Fan ID: «Система спорная, много сложностей, но с каждым днем работает все лучше»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о системе Fan ID.

«Не обсуждаю принятые законы. Большой путь проделан. Система спорная, много сложностей, но с каждым днем работает все лучше. Клубы второй волны начинают работать с болельщиками. Уверен, что все клубы справятся с поставленной задачей. По поводу онлайн оформления, есть распоряжение правительства. Сроки — март. Должно быть все сделано», — заявил Алаев.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Ранее сообщалось, что в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.