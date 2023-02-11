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Сегодня, 21:23

В РФС назвали плановой проверку со стороны Счетной палаты

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на проверку РФС со стороны Счетной палаты.

«Обычная процедура. Знаю по опыту, что в РФС очень тщательно относятся к финансовой дисциплине. У меня нет сомнений, что это рядовая плановая проверка

Компенсация за отмену Суперкубка УЕФА? Насколько я знаю, затрат на это мероприятие понесено не было. Но могу ошибаться», — сказал Алаев.

Предыдущий раз Счетная палата проверяла РФС в конце 2012 года. Тогда проверку запросил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев из-за крупной кредиторской задолженности.

РФС
Александр Алаев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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