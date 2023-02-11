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Сегодня, 21:20

В РПЛ рассказали о ситуации с техническим спонсором

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о ситуации с техническим спонсором.

«Nike ушел с рынка России. На данный момент есть несколько вариантов поставщиков, в том числе Nike. Клубы РПЛ мячи покупать не будут, а будут играть хорошими мячами. Без мячей не останемся.

Может быть параллельный импорт, еще какие-то варианты, если говорить про Nike», — сказал Алаев.

Контракт с американской компанией истекает в нынешнем сезоне, а ранее фирма объявила об уходе с российского рынка. Однако, по информации источника, поставки, вероятно, будут осуществляться посредником путем параллельного импорта.

РПЛ
Александр Алаев
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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