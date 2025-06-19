Алаев: «Стадион в Саранске не готов к матчам РПЛ. Возможно, «Пари НН» придется сыграть в Казани»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что «Пари НН» планирует провести от 2 до 4 домашних матчей на старте нового сезона на стадионе в Саранске.

«Идеальная картина — когда клуб играет на своем стадионе. Но приходится учитывать и другие мероприятия. Все это накладывает отпечаток. Для этого есть институт резервных стадионов. Возможно, «Пари НН» придется провести несколько матчей на другом стадионе. Резервный — в Казани. Стадион в Саранске не готов к матчам РПЛ технически. К нам было обращение, чтобы мы учитывали в календаре туры на выезде в начале сезона. Какой стадион будет? Станет ясно позднее. Более того, возможно, и другим командам придется играть на резервном стадионе», — сказал Алаев в кулуарах ПМЭФ.

По решению РФС «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.