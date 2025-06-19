Кафанов не войдет в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

По информации «СЭ», тренер «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов не войдет в тренерский штаб «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что специалист в ближайшее время покинет «Ростов» и может подписать контракт с московским клубом.

Кафанов входил в тренерский штаб Валерия Карпина, когда тот работал в «Ростове». Также он является тренером вратарей сборной России, которую возглавляет Карпин.

Валерий Карпин покинул «Ростов» зимой 2025 года, а 13 июня возглавил московское «Динамо». Контракт специалиста с клубом действует до конца сезона-2027/28.