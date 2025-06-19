Алаев: «В ближайшее время мы опубликуем календарь на следующий сезон»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда будет опубликован календарь чемпионата России на следующий сезон.

«В ближайшее время мы опубликуем календарь на следующий сезон. Работа практически закончена. Надеюсь, на этой неделе мы опубликуем. В календаре важна не скорость, а качество. Сперва мы дадим 30 туров, а потом согласуем время с вещателем. Матча «Краснодар» — «Динамо» в последнем туре не будет», — рассказал Алаев в кулуарах ПМЭФ.