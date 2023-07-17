Агент не исключил уход Сутормина из «Зенита» после подписания Марио Фернандеса
Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Алексея Сутормина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли уход футболиста из «Зенита» после подписания Марио Фернандеса.
«Как мы и говорили ранее, у Алексея контракт с «Зенитом». Он готовится к предстоящему сезону. Если что-то изменится, вы об этом узнаете», — сказал Клюев «СЭ».
Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России.
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|0
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|0
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|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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