Алдонин — о руке Абдулкадырова: «По мне, так это не пенальти»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал поделился мнением о пенальти на 87-й минуте матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«По мне, так это не пенальти. То есть в руку мяч попал после борьбы с нападающим «Спартака», — цитирует Алдонина ТАСС. — Если бы мяч попал напрямую, без контакта, тогда бы больше оснований было для назначения пенальти. Здесь я не очень понял. В контакте видно, что игроки вели единоборство, и после единоборства рука коснулась мяча. На мой взгляд, это не пенальти».

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.