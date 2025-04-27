Газзаев: «Сравните игру в обороне ЦСКА и «Спартака». Небо и земля!

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, в чем армейцы превосходят «Спартак».

— Когда «Спартак» сравнял счет, подумали, что теперь дерби точно закончится ничьей?

— Времени действительно оставалось совсем немного. Но ЦСКА очень правильно отреагировал на пропущенный мяч. Пока красно-белые радовались голу — гости забили. Моментально! Конечно, тут нужно сказать о безобразной игре хозяев в обороне. Эта проблема никуда у команды Станковича не делась. Ну вы сравните игру в защите ЦСКА и «Спартака. Небо и земля! Роша и Мойзес сегодня вновь действовали на привычном, высоком уровне.

— Лучший футболист в составе армейцев?

— Вся команда понравилась. Все бились, выкладывались на каждом участке поля. Посмотрите, какие были у всех эмоции, как игроки реагировали на спорные эпизоды. Вот это и есть коллектив. Это и есть команда. Значит, все с микроклиматом в порядке.

Если все же кого-то выделять, то нужно отдать должное молодому опорнику Кисляку. С каждым матчем он меня все больше убеждает в том, что растет футболист высокого уровня. Желаю ему прогрессировать и дальше. Мне кажется, его ждет большое будущее.

В матче 26-го тура РПЛ ЦСКА обыграл на выезде «Спартак» со счетом 2:1.