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Сегодня, 10:45

Газзаев: «Рука Абдулкадырова — это пенальти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру молодого защитника Джамалутдина Абдулкадырова в дерби со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Было тревожно за молодого Абдулкадырова, который вышел в центре защиты ЦСКА?

— Конечно, надо делать скиду на его первую игру на таком уровне. Вроде грубых просчетов у него и не было. Но опыта немного не хватило. На нем пенальти поставили...

— А был ли пенальти?

— По современным трактовкам, это 11-метровый. Но в остальном молодой защитник не выпадал. И на стандарты приходил в чужую штрафную. Так что по первой игре оставил нормальное впечатление.

Маркиньос, Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Валерий Газзаев.«Абсолютно заслуженная победа ЦСКА! Угальде потерял уверенность из-за Станковича». Газзаев — о дерби

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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