Алаев заявил, что ему не понравилось судейство в матчах между «Уралом» и «Ахматом»

Президент РПЛ Алаев прокомментировал судейство в переходных матчах между «Уралом» и «Ахматом».

«Судейство в этих матчах мне не понравилось», — сказал Алаев.

По итогам двух игр «Ахмат» сохранил место в премьер-лиге, обыграв «Урал» по сумме двух матчей — 1:2, 2:0.