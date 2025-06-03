Алаев — о расширении РПЛ до 18 команд: «Этого никто не предлагал»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное расширение лиги до 18 команд.

«18 команд? У нас есть контракты с партнерами, где точно обозначено количество матчей. Этого никто не предлагал. Очень рад, что эту тему клубы даже не поднимали. Можно ли было внести изменения в действующий регламент? Можно. Это не очень хорошо, но, если заставляет ситуация, можно. У исполкома есть такие полномочия. Руководство РФС согласилось с моей логикой. Но есть еще комиссия по лицензированию. Видимо, невозможность сдвинуть даты стала причиной, почему этого не случилось», — сказал Алаев.

3 июня стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за то, что «Пари НН» должен занять место «Химок», которые не прошли лицензирование лиги. Окончательное решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.