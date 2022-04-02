«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ

«Локомотив» нанес поражение «Спартаку» в 23-м туре Тинькофф чемпионата России. Встреча, начавшаяся с опозданием из-за снегопада, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

Победу «Локомотиву» принес точный удар нападающего Вильсона Изидора. Форвард забил в четвертом матче РПЛ подряд за столичную команду.

Встреча должна была начаться в 19.30 (мск), однако ее начало было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся в таблице на 5-е место. «Спартак» с 27 очками занимает 10-ю позицию.