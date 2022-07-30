Актер Баринов: «Зенит» явно переигрывал «Локомотив» сегодня»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«Оборона не организована, нападения тоже нет. В первом тайме держались, была какая-то дисциплина. У команды очень слабая физическая подготовка. Возможно ли конкурировать с таким «Зенитом»? В первом тайме можно было сыграть мудрее. Столько брака в передачах. «Зенит» явно переигрывал «Локомотив» сегодня», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает 12-ю строчку.