Семак — о разгроме «Локомотива»: «Второй мяч раскрыл матч, нам стало легче играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:0).

- Игра на встречных курсах. В первом тайме мы создали достаточно моментов. Мы в первом тайме не могли забить, хотя моменты были неплохие. Второй мяч раскрыл матч, нам стало легче играть, появилось больше пространства, стали активнее выбегать в быстрые атаки. Рад, что нам удалось забить хорошие мячи и победить.

- «Зенит» сегодня активно и интенсивно прессинговал. Это реакция на игры «Локо» в предыдущих матчах?

- Мы всегда стараемся высоко прессинговать тогда, когда позволяет ситуация. Соперники начинали коротко, потом выбивали, после подбора начинали атаковать. Тут был определенный риск, конечно, но защитники справились. Были индивидуальные ошибки, которые могли к пропущенным мячам и моментам у наших ворот. В целом, ребята хорошо двигались.

«Зенит» с семью очками после трех матчей вышел на первое место в турнирной таблице.