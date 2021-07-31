Актер Баринов — о «Локомотиве»: «Грустно смотреть на команду, понимая, что ключевые игроки скоро покинут клуб»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).
«ЦСКА забил гол сегодня только благодаря судье, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Штрафного, с которого забили гол в ворота «Локомотива», не было однозначно. Мы полностью владели инициативой, победили по делу. Очень грустно смотреть на команду, понимая, что ключевые игроки совсем скоро покинут клуб. Честно говоря, я не понял задумку Березуцкого на этот матч. Против «Локомотива» лучше играть вторым номером, первым мы просто не умеем играть. Почему Влашич и Дзагоев не вышли с первых минут? Для меня загадка, но это проблемы ЦСКА. «Локомотив» с победой!»
Для «Локомотива» это вторая победа подряд на старте чемионата. Команда занимает второе место в таблице, уступая «Рубину» по дополнительным показателям.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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