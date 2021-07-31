Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

«ЦСКА забил гол сегодня только благодаря судье, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Штрафного, с которого забили гол в ворота «Локомотива», не было однозначно. Мы полностью владели инициативой, победили по делу. Очень грустно смотреть на команду, понимая, что ключевые игроки совсем скоро покинут клуб. Честно говоря, я не понял задумку Березуцкого на этот матч. Против «Локомотива» лучше играть вторым номером, первым мы просто не умеем играть. Почему Влашич и Дзагоев не вышли с первых минут? Для меня загадка, но это проблемы ЦСКА. «Локомотив» с победой!»

Для «Локомотива» это вторая победа подряд на старте чемионата. Команда занимает второе место в таблице, уступая «Рубину» по дополнительным показателям.