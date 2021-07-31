«Рубин» потроллил «Локомотив» после игры с ЦСКА: «Вы SMM-щика уже продали?»
«Рубин» в своем Twitter потроллил «Локомотив» после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:1).
Железнодорожники в своем Twitter не дали информацию об итогах встречи с армейцами.
«Ребята, а как вы с ЦСКА-то сыграли? Или вы SMM-щика уже продали?» — написали казанцы на Twitter.
Напомним, ранее стало известно о возможной массовой распродаже в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки.
Ребята, @fclokomotiv, а как вы с ЦСКА-то сыграли?— «Рубин» Казань (@fcrk) July 31, 2021
Или вы сммщика уже продали?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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