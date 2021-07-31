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Березуцкий: «Не самая лучшая наша игра, но второй тайм позитивен»

22:19
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2) подвел итоги встречи. По его словам, в концовке встречи армейцы могли сравнять счет, а выход на поле Алана Дзагоева усилил игру.

«Не самая лучшая наша игра, но второй тайм позитивен. Пропустили два необязательных гола, — отметил Березуцкий. —  Где-то в концовке не получилось реализовать моменты. Влашич полностью готов играть. Да, он пропустил несколько дней, но сейчас он полностью восстановился».

Появление Дзагоева всегда преображает ЦСКА. Его место в старте определяется в зависимости от здоровья.

Жора Щенников получил травму, нужны были перестановки. Бистрович сыграл на «четыре», учитывая забитый гол. Может быть, он не полностью восстановился после повреждения, но сыграл неплохо. Бийол, на мой взгляд, тоже сыграл неплохо.

Чем можно объяснить закрытую игру? «Локомотив» сегодня сыграл хорошо. Где-то нам не хватало конструктива в начале атаки, он появился уже с заменами".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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Сергей Федоров все материалы автора

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