Березуцкий: «Не самая лучшая наша игра, но второй тайм позитивен»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2) подвел итоги встречи. По его словам, в концовке встречи армейцы могли сравнять счет, а выход на поле Алана Дзагоева усилил игру.

«Не самая лучшая наша игра, но второй тайм позитивен. Пропустили два необязательных гола, — отметил Березуцкий. — Где-то в концовке не получилось реализовать моменты. Влашич полностью готов играть. Да, он пропустил несколько дней, но сейчас он полностью восстановился».

Появление Дзагоева всегда преображает ЦСКА. Его место в старте определяется в зависимости от здоровья.

Жора Щенников получил травму, нужны были перестановки. Бистрович сыграл на «четыре», учитывая забитый гол. Может быть, он не полностью восстановился после повреждения, но сыграл неплохо. Бийол, на мой взгляд, тоже сыграл неплохо.

Чем можно объяснить закрытую игру? «Локомотив» сегодня сыграл хорошо. Где-то нам не хватало конструктива в начале атаки, он появился уже с заменами".