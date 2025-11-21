«Акрон» — «Сочи»: Зиньковский и Игнатов сыграют с первых минут, Дзюба — в запасе
Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Сочи» в 16-м туре РПЛ.
Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.
«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эсковаль, Савичев, Джаковац, Хосонов, Бистрович, Бакаев, Болдырев, Пестряков.
Запасные: Тереховский, Роча, Агапов, Фернандес, Марадишвили, Джурасович, Севикян, Базилевский, Лончар, Кузьмин, Беншимол, Дзюба.
«Сочи»: Ломаев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Сааведра, Коваленко, Крамарич, Игнатов, Камано.
Запасные: Дегтев, Рудаков, Литвинов, Макарчук, Абердин, Заика, Марсело, Агбалака, Корнеев, Осипов, Барт, Федоров.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
