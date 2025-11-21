«Спартак» и ЦСКА встретятся в матче 16-го тура чемпионата России

«Спартак» и ЦСКА встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 22 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби. Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире встречу армейцев и спартаковцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

«Спартак» набрал 25 очков в 15 турах РПЛ и находится на шестом месте, ЦСКА идет вторым с 33 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.