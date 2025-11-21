«Акрон» — «Сочи»: Пестряков оформил дубль за 2 минуты и сравнял счет

«Акрон» сравнял счет в матче против «Сочи» в 16-м туре РПЛ — 2:2.

На 63-й минуте дальним ударом забил Дмитрий Пестряков, сокративший отставание хозяев. Спустя две минуты Пестряков оформил дубль и сравнял счет.