Алексей Гладков стал исполнительным директором «Пари НН»
«Пари НН» объявил о назначении Алексея Гладкова исполнительным директором клуба.
В последние три года 34-летний Гладков работал в ФОК «Заволжский», где сначала был заместителем директора по спорту, а затем директором. До этого он был спортивным директором женского ХК «Скиф».
«Пари НН» (8 очков) после 15 матчей занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Пари НН»
Новости