Алексей Гладков стал исполнительным директором «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Алексея Гладкова исполнительным директором клуба.

В последние три года 34-летний Гладков работал в ФОК «Заволжский», где сначала был заместителем директора по спорту, а затем директором. До этого он был спортивным директором женского ХК «Скиф».

«Пари НН» (8 очков) после 15 матчей занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.