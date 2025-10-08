«Акрон» показал речь Дзюбы перед матчем с «Зенитом»

Пресс-служба «Акрона» опубликовала видео с речью нападающего команды Артема Дзюбы перед матчем с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Ночью очень плохо спал. Вот прямо на сердце, на душе неспокойно мне. И хотел бы с вами поделиться. Что стало немножко с нами, ребята? Как мы потеряли этот момент дружбы? Вот этот момент единства. Почему мы стали сомневаться друг в друге? Почему стали разрозненны? Почему мы перестали верить вообще? Почему стали уходить в какие-то кучки? От чего это? От того, что мы проиграли несколько матчей и что-то пошло не так, мы хотим сразу свернуть с пути? Где наш характер? Где наш командный дух? Где наше все, что было у нас? Мы можем проиграть кому угодно, может произойти все что угодно в игре. Но мы не должны отступать и сдаваться никогда. Должны чувствовать друг друга, понимать.

Мы одно целое. Мы не просто так сегодня в такой ситуации. Это наше испытание. И как мы его пройдем? Проще всего сейчас отойти в сторону, переждать бурю, но она не пройдет. Только мы, здесь сейчас находящиеся, можем смотреть друг другу в глаза, уважать, любить, ценить. Они сильная команда, бесспорно. Крутая команда. Но не в команде сила! В людях сила, в нашем единстве. Почему мы это забыли в какой-то момент? Давайте вот с этого момента до зимней игры с тем же «Зенитом» мы себе поклянемся и сейчас дадим слово. Мы можем проиграть, у нас может что-то не получаться, но мы рядом, подставим плечо. Кто-то упал — я рядом. Все мы должны понять одну вещь. Я вас очень прошу, услышьте меня. Чтобы наши сердца бились в унисон. В нас не верит никто. У нас есть семьи, наши родные, наши болельщики. Да, их мало, но они с нами. Они приходят, тратят время и энергию на нас. И есть мы друг у друга. Мы почему-то об этом забыли.

Ребята, поодиночке мы не так сильны. Но мы сильны, когда мы дружны. Если мы объединимся в одну единую силу, в один кулак, то дадим отпор любому. Мы должны понять одно. Это время — наше время. Может получаться, может нет, но мы никогда не отступим и не сдадимся. Где наша сила? Где наша отвага? Где наша честь прежде всего? Где наше я? Не получается — ничего страшного. И я глупец, и мы все дураки, что думаем: «Я вытащу». Нет, ребят, только мы все. Но объединившись.

Я с вами, вы со мной. Мы ушли в какие-то обиды, склоки, еще что-то. Это все не то, ребят, это все проходит. Сейчас все против нас. Нам не везет, но самое главное, когда сейчас футбольный бог увидит одно и это поймут все остальные, что эта ситуация нас не сломала, не ослабила и мы не разрозненны, а мы, наоборот, стали сильнее и сплоченнее. Мы друг другу говорим, что с этого момента мы не отступаем, не сдаемся и не отходим от проблем. Мы не боимся — мы принимаем. Да, мы были не всегда хороши. Но это было. А с сегодняшнего момента мы другие. Повернемся друг к другу лицом. Загляните в свои души. Мы все чего-то недодаем, чего-то каждый из нас. Давайте это исправим, сделаем определенную историю. Мы делали это, мы обыгрывали. Можем ли мы проиграть сейчас? Да, но мы не должны отступить от своих правил, своего я, своего ДНК. Мы можем проигрывать «Зениту» во всем: слабее, медленнее, еще что-то, но мы никогда не уступим в желании, в страсти, в отваге. Мы можем все что угодно. Мы всегда будем сражаться, будем биться друг за друга. Мы договорились? Так что давайте!» — сказал Дзюба.