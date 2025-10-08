Барко — о слухах про уход из «Спартака»: «Я остался, это было мое решение»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал свой возможный уход из клуба в летнее трансферное окно.

— Я остался в «Спартаке», это было мое решение. И я очень рад быть здесь, — цитирует Барко Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.