Семин — о прощальном матче Глушакова: «Проводим Дениса как следует»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился «СЭ» ожиданиями от прощального матча экс-полузащитника железнодорожников и сборной России Дениса Глушакова.

«Мне самому приятно увидеть тех игроков, с которыми мы работали, достигали результата, выигрывали титулы. Это часть моей жизни. Денис Глушаков сделал большое дело для нашего футбола. Он был узнаваем, интересен болельщикам как «Локомотива», так и «Спартака» и сборной. Я бы хотел пригласить на этот матч болельщиков. Мы должны его правильно проводить.

Надо, чтобы Денис верно выбрал направление, в котором будет двигаться дальше и достигать такого же успеха, как в футбольной карьере. В его карьере было много спорных моментов. Но это часть жизни. Он сделал большое дело. И болельщиков он радовал. Хотелось бы, чтобы фанаты «Локомотива» пришли на этот матч. Будет много ребят из «золотого состава». Мы проводим Дениса как следует», — сказал Семин «СЭ».

Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».