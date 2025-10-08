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Семин — о прощальном матче Глушакова: «Проводим Дениса как следует»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился «СЭ» ожиданиями от прощального матча экс-полузащитника железнодорожников и сборной России Дениса Глушакова.

«Мне самому приятно увидеть тех игроков, с которыми мы работали, достигали результата, выигрывали титулы. Это часть моей жизни. Денис Глушаков сделал большое дело для нашего футбола. Он был узнаваем, интересен болельщикам как «Локомотива», так и «Спартака» и сборной. Я бы хотел пригласить на этот матч болельщиков. Мы должны его правильно проводить.

Надо, чтобы Денис верно выбрал направление, в котором будет двигаться дальше и достигать такого же успеха, как в футбольной карьере. В его карьере было много спорных моментов. Но это часть жизни. Он сделал большое дело. И болельщиков он радовал. Хотелось бы, чтобы фанаты «Локомотива» пришли на этот матч. Будет много ребят из «золотого состава». Мы проводим Дениса как следует», — сказал Семин «СЭ».

Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».

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Денис Глушаков
Юрий Семин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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