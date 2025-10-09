«Акрон» оштрафовали на 50 тысяч рублей за задержку начала матча с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать «Акрон» за нарушения в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игра проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1.

«Два нарушения у «Акрона». Первое — задержка матча на шесть с половиной минут. Штраф — 50 тысяч рублей. И задержка второго тайма на семь минут. Также штраф в размере 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав в 11 матчах 8 очков. «Зенит» идет на четвертом месте (11 матчей, 20 очков).