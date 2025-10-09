КДК запросил у «Краснодара» и «Ахмата» позицию по конфликту Сперцяна и Ндонга

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал конфликт защитника Усмана Ндонга и хавбека Эдуарда Сперцяна в матче 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар»

— Мы направили в клубы письменные запросы, чтобы они предоставили письменную позицию по Сперцяну и Ндонгу. Также запросили объяснения от самих игроков. К 16 октября мы будем иметь эти данные. В связи с этим будем рассматривать агрессивное поведение Ндонга в совокупности с тем, что у него произошло со Сперцяном.

После окончания игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать капитана «Краснодара» за расизм в адрес Ндонга. Сам Сперцян опроверг обвинения в свой адрес.