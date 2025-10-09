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КДК запросил у «Краснодара» и «Ахмата» позицию по конфликту Сперцяна и Ндонга

Александр Абустин
корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал конфликт защитника Усмана Ндонга и хавбека Эдуарда Сперцяна в матче 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар»

— Мы направили в клубы письменные запросы, чтобы они предоставили письменную позицию по Сперцяну и Ндонгу. Также запросили объяснения от самих игроков. К 16 октября мы будем иметь эти данные. В связи с этим будем рассматривать агрессивное поведение Ндонга в совокупности с тем, что у него произошло со Сперцяном.

После окончания игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать капитана «Краснодара» за расизм в адрес Ндонга. Сам Сперцян опроверг обвинения в свой адрес.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян.«Ахмат» требует наказать Сперцяна за расистские оскорбления в адрес Ндонга. Клуб опубликовал заявление

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Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Артур Григорьянц
Усман Ндонг
КДК
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«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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