«Акрон» внес Дзюбу в заявку на сезон в РПЛ

«Акрон» включил нападающего Артема Дзюбу в заявку команды на сезон-2024/25 РПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Футболист заявлен под 24-м номером.

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард подпишет с тольяттинцами однолетний контракт.

Нападающий находится без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.