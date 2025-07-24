Мостовой о Сергееве: «Нормально, что он не перешел в «Зенит», он бы сидел там на замене»

Экс-футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о трансфере Ивана Сергеева в «Динамо».

«Это нормальный трансфер. В переходе сыграла роль травма Тюкавина. Сейчас в «Динамо» он будет первым форвардом. Нормально, что он не перешел в «Зенит», он бы сидел там на замене, а он футболист все-таки, хочет играть. Там столько форвардов...», — сказал Мостовой «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.