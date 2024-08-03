Матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» начнется 3 августа в 15:00 по московскому времени

Тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо» встретятся матче 3-го тура РПЛ в субботу, 3 августа. Игра пройдет в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Матч «Акрон» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна на платной основе на сайте медиахолдинга и начнется за полчаса до начала игры.

Дебютный сезон в чемпионате России «Акрон» начал с поражения от «Локомотива» в гостях (2:3) и затем на выезде обыграл «Факел» (2:0). «Динамо» стартовало с двух побед — над «Факелом» (3:1) и «Локомотивом» (3:1).

«Акрон» вышел в премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух встреч). «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло третье место в РПЛ.