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Сегодня, 05:53

Маркао: «В Бразилии возрос интерес к РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал об отношении бразильцев к чемпионату России.

«Возрос ли интерес к РПЛ в последнее время? Да, это так, ведь в России играет много бразильцев. Но есть большая проблема — у нас не показывают матчи РПЛ и этот турнир не особо рекламируется здесь, поэтому всю информацию люди берут из интернета», — цитирует «РБ Спорт» Маркао.

Маркао выступал за «Спартак» с 2000 по 2001 год, забив 7 голов в 24 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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