Маркао: «В Бразилии возрос интерес к РПЛ»

Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал об отношении бразильцев к чемпионату России.

«Возрос ли интерес к РПЛ в последнее время? Да, это так, ведь в России играет много бразильцев. Но есть большая проблема — у нас не показывают матчи РПЛ и этот турнир не особо рекламируется здесь, поэтому всю информацию люди берут из интернета», — цитирует «РБ Спорт» Маркао.

Маркао выступал за «Спартак» с 2000 по 2001 год, забив 7 голов в 24 матчах.