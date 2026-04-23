«Акрон» — «Динамо» Махачкала: гости сравняли счет
Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче против «Акрона» в 26-м туре РПЛ — 1:1.
На 75-й минуте забил Джавад Хоссейннеджад.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|
2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|
10
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
11
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
13
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
14
|Динамо Мх
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.04
|14:30
|Ростов – Оренбург
|0 : 1
|25.04
|17:00
|Кр. Советов – Локомотив
|2 : 0
|25.04
|19:30
|Рубин – ЦСКА
|- : -
|26.04
|14:00
|Пари НН – Спартак
|- : -
|26.04
|17:00
|Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|26.04
|17:00
|Динамо – Сочи
|- : -
|26.04
|19:30
|Зенит – Ахмат
|- : -
|27.04
|20:00
|Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|22
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|24
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|25
|1
|2
