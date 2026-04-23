«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и до 10 матчей продлил серию без побед
«Акрон» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.
Счет на 9-й минуте открыл защитник тольяттинцев Роберто Фернандес. Гости отыгрались благодаря голу Джавада Хоссейннеджада на 75-й минуте.
«Акрон» (24 очка) продлил серию без побед до 10 матчей и поднялся на 11-е место в РПЛ. «Динамо» с 24 очками уступает тольяттинцам по дополнительным показателям и опустилось на 12-ю позицию. Команды оторвались на 2 очка от зоны вылета.
В следующем туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 26 апреля. «Акрон» 27 апреля в Калининграде встретится с «Балтикой».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|
2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|
10
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
11
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
13
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
14
|Динамо Мх
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.04
|14:30
|Ростов – Оренбург
|0 : 1
|25.04
|17:00
|Кр. Советов – Локомотив
|2 : 0
|25.04
|19:30
|Рубин – ЦСКА
|- : -
|26.04
|14:00
|Пари НН – Спартак
|- : -
|26.04
|17:00
|Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|26.04
|17:00
|Динамо – Сочи
|- : -
|26.04
|19:30
|Зенит – Ахмат
|- : -
|27.04
|20:00
|Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|22
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|24
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|25
|1
|2
Новости