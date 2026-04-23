«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и до 10 матчей продлил серию без побед

«Акрон» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл защитник тольяттинцев Роберто Фернандес. Гости отыгрались благодаря голу Джавада Хоссейннеджада на 75-й минуте.

«Акрон» (24 очка) продлил серию без побед до 10 матчей и поднялся на 11-е место в РПЛ. «Динамо» с 24 очками уступает тольяттинцам по дополнительным показателям и опустилось на 12-ю позицию. Команды оторвались на 2 очка от зоны вылета.

В следующем туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 26 апреля. «Акрон» 27 апреля в Калининграде встретится с «Балтикой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Самара Арена (Самара)

