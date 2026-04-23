Ловчев рассказал, за счет чего «Спартак» способен обыграть «Краснодар»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Краснодар» — самая правильная команда в нашей стране. Потому что они определились и четко остановились на 11 игроках основного состава. Есть еще Кривцов и несколько человек для укрепления. Команда должна играть в одном составе, где люди друг друга знают. Знают, под какую ногу пас давать, как играть в обороне, куда загонять соперника и так далее. Для РПЛ это уникальная история. У нас в сезоне всего-то 40 матчей, а еще говорят о какой-то ротации. Какая ротация, ребята? Футболисты за такое время, по большому счету, только начинают друг друга понимать. Именно поэтому «Краснодар» сильнее остальных», — сказал Ловчев «СЭ».

Также бывший футболист сборной СССР назвал сильные и слабые стороны «Спартака».

«Красно-белые» могут противопоставить «Краснодару» спартаковский дух, о котором они сами, наверное, и не подозревают. За него-то «Спартак» так любят в нашей стране. И вот за такие вещи, которые они делали в игре с «Ахматом». Команда вышла и показала великолепный футбол! У «Спартака» слабенькая защита, но при этом очень хорошее нападение. Когда атака ловит свой внутренний кайф, они могут забить, сколько захотят. Но ошибки, которые допускают защитники, требуют укрепления обороны. Когда приходят болельщики и поддерживают свою команду — это придает дополнительных сил и эмоций. Только это может помочь «Спартаку!» — добавил Ловчев.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 26-м туре РПЛ в четверг, 23 апреля. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

Давид Петросян