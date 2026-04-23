Ловчев рассказал, за счет чего «Спартак» способен обыграть «Краснодар»
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
«Краснодар» — самая правильная команда в нашей стране. Потому что они определились и четко остановились на 11 игроках основного состава. Есть еще Кривцов и несколько человек для укрепления. Команда должна играть в одном составе, где люди друг друга знают. Знают, под какую ногу пас давать, как играть в обороне, куда загонять соперника и так далее. Для РПЛ это уникальная история. У нас в сезоне всего-то 40 матчей, а еще говорят о какой-то ротации. Какая ротация, ребята? Футболисты за такое время, по большому счету, только начинают друг друга понимать. Именно поэтому «Краснодар» сильнее остальных», — сказал Ловчев «СЭ».
Также бывший футболист сборной СССР назвал сильные и слабые стороны «Спартака».
«Красно-белые» могут противопоставить «Краснодару» спартаковский дух, о котором они сами, наверное, и не подозревают. За него-то «Спартак» так любят в нашей стране. И вот за такие вещи, которые они делали в игре с «Ахматом». Команда вышла и показала великолепный футбол! У «Спартака» слабенькая защита, но при этом очень хорошее нападение. Когда атака ловит свой внутренний кайф, они могут забить, сколько захотят. Но ошибки, которые допускают защитники, требуют укрепления обороны. Когда приходят болельщики и поддерживают свою команду — это придает дополнительных сил и эмоций. Только это может помочь «Спартаку!» — добавил Ловчев.
«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 26-м туре РПЛ в четверг, 23 апреля. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.
Давид Петросян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1