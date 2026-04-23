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Ловчев рассказал, за счет чего «Спартак» способен обыграть «Краснодар»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Краснодар» — самая правильная команда в нашей стране. Потому что они определились и четко остановились на 11 игроках основного состава. Есть еще Кривцов и несколько человек для укрепления. Команда должна играть в одном составе, где люди друг друга знают. Знают, под какую ногу пас давать, как играть в обороне, куда загонять соперника и так далее. Для РПЛ это уникальная история. У нас в сезоне всего-то 40 матчей, а еще говорят о какой-то ротации. Какая ротация, ребята? Футболисты за такое время, по большому счету, только начинают друг друга понимать. Именно поэтому «Краснодар» сильнее остальных», — сказал Ловчев «СЭ».

Также бывший футболист сборной СССР назвал сильные и слабые стороны «Спартака».

«Красно-белые» могут противопоставить «Краснодару» спартаковский дух, о котором они сами, наверное, и не подозревают. За него-то «Спартак» так любят в нашей стране. И вот за такие вещи, которые они делали в игре с «Ахматом». Команда вышла и показала великолепный футбол! У «Спартака» слабенькая защита, но при этом очень хорошее нападение. Когда атака ловит свой внутренний кайф, они могут забить, сколько захотят. Но ошибки, которые допускают защитники, требуют укрепления обороны. Когда приходят болельщики и поддерживают свою команду — это придает дополнительных сил и эмоций. Только это может помочь «Спартаку!» — добавил Ловчев.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 26-м туре РПЛ в четверг, 23 апреля. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

Давид Петросян

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Евгений Ловчев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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