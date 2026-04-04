«Акрон» — ЦСКА: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Акрон» по итогам первого тайма матча 23-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил Лусиано Гонду. Он отличился после углового, который был назначен из-за задержки ввода мяча в игру голкипером тольяттинской команды Игнатом Тереховским.

На 40-й минуте защитник «Акрона» Йонуц Неделчару получил повреждение и покинул поле, вместо него вышел полузащитник Хетаг Хосонов.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.