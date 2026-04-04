Вратарь «Акрона» держал мяч 12 секунд — «привез» себе гол. Судья прав

На 4-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Акрон» — ЦСКА вратарь тольяттинцев Игнат Тереховский держал мяч в руках 12 секунд, бегая по штрафной площади и нарушая «правило 8 секунд». Судья Владимир Москалев, призывая голкипера продолжить игру, как и положено, поднял руку и начал отсчет времени. После чего наказал хозяев поля угловым ударом.

После его розыгрыша, на 5-й минуте, армейцы открыли счет. Понятно, что действия арбитра выглядели непривычно и болельщики станут ругать его, но в случившемся виноват Тереховский. А Москалев поступил по правилам.