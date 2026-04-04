Угальде — о конкуренции с Гарсией в «Спартаке»: «Мы друг друга мотивируем выкладываться на сто процентов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как воспринял конкуренцию с форвардом Ливаем Гарсией в московской команде.

Угальде выступает за красно-белых с 2024 года. Гарсия присоединился к «Спартаку» в феврале 2025-го.

«В таком клубе, как «Спартак», не может не быть конкуренции. Это абсолютно нормально. Наоборот, мы с Ливаем друг друга мотивируем выкладываться на сто процентов. К тому же у нас сложились отличные отношения, мы много общаемся. Я правда не ощущаю проблемы. Работаю как прежде. Выкладываюсь на тренировках. Стараюсь приносить максимум пользы, когда тренер делает выбор в мою пользу», — приводит пресс-служба клуба слова Угальде.

В сезоне-2025/26 23-летний Угальде провел 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. На счету 28-летнего Гарсии 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 24 играх.

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