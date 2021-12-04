Литвинов: «На данный момент мы на девятой позиции и это не место «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о победе в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (2:1).
— Как вы оцените первую половину чемпионата, можно ли все исправить
— Конечно, можно все исправить. Мы будем выходить и играть. На данный момент мы на девятом месте. Это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше, к первой тройке.
— Что думаешь об акции болельщиков?
—Все равно, те фанаты, которые остались, помогали. Но было непривычно видеть трибуны пустыми.
— Не дикость ли подобное в 21-ом веке?
— Если честно, не углублялся сильно в эту тему. Но если болельщики поддерживают эти акции, значит это правильно.
— Можно ли говорить, что сегодня победили за счет удачи?
— Это часть футбола. Где-то кому-то везет. Сегодня дотерпели и вся команда молодцы. Все же в меньшинстве играть 60 минут очень тяжело. Главное, что забили и выиграли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю