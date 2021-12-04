Литвинов: «На данный момент мы на девятой позиции и это не место «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о победе в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (2:1).

— Как вы оцените первую половину чемпионата, можно ли все исправить

— Конечно, можно все исправить. Мы будем выходить и играть. На данный момент мы на девятом месте. Это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше, к первой тройке.

— Что думаешь об акции болельщиков?

—Все равно, те фанаты, которые остались, помогали. Но было непривычно видеть трибуны пустыми.

— Не дикость ли подобное в 21-ом веке?

— Если честно, не углублялся сильно в эту тему. Но если болельщики поддерживают эти акции, значит это правильно.

— Можно ли говорить, что сегодня победили за счет удачи?

— Это часть футбола. Где-то кому-то везет. Сегодня дотерпели и вся команда молодцы. Все же в меньшинстве играть 60 минут очень тяжело. Главное, что забили и выиграли.