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Литвинов: «На данный момент мы на девятой позиции и это не место «Спартака»

20:21
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о победе в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (2:1).

— Как вы оцените первую половину чемпионата, можно ли все исправить

— Конечно, можно все исправить. Мы будем выходить и играть. На данный момент мы на девятом месте. Это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше, к первой тройке.

— Что думаешь об акции болельщиков?

—Все равно, те фанаты, которые остались, помогали. Но было непривычно видеть трибуны пустыми.

— Не дикость ли подобное в 21-ом веке?

— Если честно, не углублялся сильно в эту тему. Но если болельщики поддерживают эти акции, значит это правильно.

— Можно ли говорить, что сегодня победили за счет удачи?

— Это часть футбола. Где-то кому-то везет. Сегодня дотерпели и вся команда молодцы. Все же в меньшинстве играть 60 минут очень тяжело. Главное, что забили и выиграли.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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